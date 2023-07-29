"Щодо Міші, то я бачу в ньому необмежений потенціал, який він ще не розкрив. Якщо я можу якимось чином допомогти йому вийти на рівень, якого, як ми всі знаємо, він може досягти, – то чому б мені це не зробити?

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Це не порожні слова, я говорив про це і самому Мудрику. В останні кілька днів він просто запалював, зокрема в матчі проти Брайтона. Я сказав Мудрику, що йому потрібно тримати цей рівень протягом усього сезону.

Він приймає правильні рішення на полі: коли пробити, коли піти в обведення, коли дати пас. Ми всі бачимо потенціал, який він має. Я сказав Мудрику, що йому потрібно вірити в себе і продовжувати в тому ж дусі, ми всі його підтримуємо", – цитує Чілвела The Athletic.

Нагадаємо, нещодавно Мудрик у товариському матчі з Брайтоном забив свій перший гол за Челсі у міжсезоння, а згодом провів тайм у матчі проти Ньюкасла. Вже у неділю, 30 липня, Михайло зможе покращити свою статистику у товариському поєдинку з Фулхемом.

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