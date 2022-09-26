"Дійсно, незвично, що я не перебуваю у збірній. У мене було 5 вихідних днів, я провів їх з дітьми і радий цьому. Але я встиг з'їздити до хлопців у збірну і планую на останню гру у Краків теж приїхати.

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У мене теж болить серце, я переживаю. Я сказав, що я їхній найвідданіший і запальний вболівальник. Тому буду поруч з командою.

Я завжди буду підтримувати хлопців. Розумію, що зараз важкий період. Коли немає емоцій... Не можуть люди весь час бути на якійсь ейфорії з тими подіями, що відбуваються в Україні. Є якийсь спад, якісь ями.

Бачу, що хлопцям важко. Але вірю. Вірю, що перемога над Вірменією додасть їм впевненості. В останньому матчі нас влаштовує тільки перемога. Вірю у збірну", – сказав Пятов у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, кіпер "гірників" оголосив про завершення кар'єри у збірній України на початку червня після першого матчу з Вірменією (3:0). Поєдинок з шотландцями відбудеться у вівторок, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

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