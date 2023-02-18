"Забарного я бачив ще 17-річним, в командах U-19 та U-21. Він мені дуже подобається, я його і взяв на збори в Туреччині. Разом з Вівчаренком.

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Іноді я бачив Іллю навіть на позиції опорного півзахисника. Тому що в нього є і гарна передача, і дисципліна, і хороший відбір, і дуже непогана, дуже футбольна голова. Дуже радий за нього. У Забарного все має скластися дуже добре. Думаю, він ще буде рости. Я бажаю йому цього.

Вже в 17 років він демонстрував моменти, які мені подобалися. Ми з Володимиром Безсоновим ходили на його матчі. Думка в нас була одностайна – цей хлопець повинен грати", – розповів Михайличенко в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Забарний цієї зими перебрався до АПЛ, ставши гравцем аутсайдера першості – Борнмута. За Динамо Ілля відіграв 25 матчів у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

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