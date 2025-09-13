– Яка причина такого невдалого старту сезону і чи можна сказати, що вчорашній результат показав: кризу вже подолано?

– Цього сезону ми є зовсім новою командою, яка тільки формується. Це нормально, що на початку виникають труднощі. Але після цієї перемоги ми сподіваємося, що вже пройшли цей етап.

– Як психологічно на команду вплинули результати в єврокубках?

– Насправді ми зазнали не дуже доброї поразки за результатом, але якість гри була непоганою. Ми не відчули сильного тиску, проте після кількох поразок у чемпіонаті ситуація почала ускладнюватися.

– Ви не просто перемогли ЛНЗ, а зробили це з великим відривом. Особисто вам вдалось забити два голи, а коли суперник зрівняв рахунок, команда все одно продовжувала атакувати. Розкажіть більше про ці моменти.

– Вчора був наш день. Ми дуже серйозно поставилися до матчу, були максимально зосереджені, все детально вивчили. Це було добре видно й на полі, адже ми повністю заслужили цю перемогу.

– Після другого гола ви побігли до тренера. Що означав цей жест?

– Це були емоції. Я побіг до тренера, щоб святкувати разом, як єдина команда. Адже він завжди вірив у нас – навіть тоді, коли ми перебували в непростій ситуації.

– Чи відчували ви, що саме з ЛНЗ зможете це зробити?

– Так, не лише я. Перемога була нашим обов’язком. Я бачив у очах усіх хлопців, що це – наш день.

– Що після матчу сказали керівництво та тренер?

– Усі були щасливі, але це тільки початок. Тепер потрібно зберігати стабільність і рухатися далі.

– Для фанатів – справжнє свято. Що скажете про їхню підтримку?

– Ми дуже цінуємо їх. Вони з нами завжди – і в добрі моменти, і в складні. Вчора, сподіваюся, вони отримали задоволення від гри.

– Наступний матч буде непростим – проти Динамо. Як оцінюєте шанси на позитивний результат?

– Ми проаналізуємо суперника. Знаємо, що на нас чекає складний поєдинок, але там віддамо всі сили заради результату.

