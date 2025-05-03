Нападник Динамо Владислав Ванат прокоментував розгромну перемогу над Інгульцем у 27 турі УПЛ (4:0) – ексклюзивно для "Футбол 24".

– Матч лідера проти аутсайдера, але половину першого тайму Динамо не мало переваги. Що стримувало і як вдалося так різко змінити хід гри ближче до перерви?

– Мені здається, що Інгулець непогано оборонявся, тож нам справді допоміг стандарт. Саме завдяки стандарту вдалося забити. Відкрили рахунок – далі було простіше.

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– Перші два голи – після стандартів. Наскільки це було заплановано? Ви справді робили на цьому акцент у підготовці?

– На тренуваннях ми відпрацьовуємо стандарти, але окремого акценту саме на цьому не робили. Просто так склалося в цьому поєдинку – і добре.

– Ваш гол – розкажіть про сам епізод. Як усе прочитали? Що вирішили в момент удару?

– Буяльський протягнув м’яч і віддав Шапаренку, а вже він добре відпасував на мене – я прийняв і пробив на силу. Бачив, що воротар буде лягати.

– Ваша результативність останнім часом вражає. У чому секрет такої стабільності?

– Немає ніякого секрету – просто виходжу і граю у футбол. Усе просто.

– У другому таймі команда вийшла дуже зарядженою. Що було в роздягальні у перерві?

– Нічого особливого в роздягальні не було. Нам просто сказали продовжувати в тому ж темпі, в якому ми завершували перший тайм. У принципі, все вдалося – ми знали, що робимо. Після гри з Шахтарем фізично добре відновились, мали два вихідні.

– Попереду – гра з Поліссям. Можете достроково стати чемпіонами. Який настрій і чого чекаєте від суперника?

– Ще поки не можемо. Різниця з Олександрією – чотири очки. Усе залежить від того, як вони зіграють. Нам, у принципі, без різниці – головне вигравати свої матчі й довести все до логічного завершення.

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