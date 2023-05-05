"Проблема тих, хто звик завжди наполегливо працювати, як я, полягає в тому, що вони не можуть повною мірою насолоджуватися навіть перемогами. Щастя – річ швидкоплинна. Так, я виграв, добре, але потім вам доведеться знову працювати. Це життєва установка, яка щось у вас забирає.

Чемпіонський гол Осімхена у відеоогляді матчу Удінезе – Наполі – 1:1

Бачити, як неаполітанці посміхаються, бачити щасливих неаполітанців – це найкраще почуття. Саме вони приносять мені щастя. Зараз я почуваюся більш розслабленим, слава богу, що мені вдалося подарувати це щастя неаполітанцям", – наводить слова Спаллетті Calciomercato.

Нагадаємо, що нічия з Удінезе зробила Наполі достроковим чемпіоном Італії. Неаполітанці вперше здобули Скудетто за 33 років.

Наполі оформив виграш довгоочікуваного Скудетто – перше чемпіонство з часів Марадони