"Це була емоційна пригода – можна було помітити по реакції вболівальників після гри. Ми програли, але бачите, які вони горді.

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Звичайно ж, нам хотілося перемогти, відшукати один-два гольові моменти, особливо у першому таймі. Ми поступилися переможцям Ліги чемпіонів, але якщо цілісно поглянути, думаю, ми виглядали солідно.

Якби ми використали свої шанси у першому таймі, то, можливо, гра могла б бути іншою. Ми зіграли набагато краще, ніж у п’ятницю (поразка у стартовому турі Бундесліги від Баварії 1:6, – прим.). Іноді ми дуже добре комбінували. Таке відчуття, що це була хороша гра, яка просто пов’язана з поганим результатом", – цитує Траппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА у фінському Хельсінкі Реал забив у ворота Айнтрахта два сухих голи і став володарем 5-го у своїй історії такого трофею.

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