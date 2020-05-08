Бабич зізнався, що заважає йому тренувати в Європі

Наставник Маріуполя Олександр Бабич розповів про амбіції попрацювати за кордоном.

"Чи були у мене пропозиції від інших клубів під час роботи в Маріуполі? Як і у будь-якого тренера, буває, що хтось запитує, у кого контракт закінчується. Але у нас завжди були добрі стосунки з керівництвом. Ми розуміли, що, виконуючи завдання, ми будемо рухатися далі. До конкретики ніколи не доходило.

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А амбіціє попрацювати в Європі у мене є. Однак, не лише у мене, а й у більшості наших тренерів є проблема – мовний бар'єр. Це серйозна проблема, я над нею працюю. Розумію, що говорити через перекладача – це одне, але коли ти висловлюєш свої емоції мовою, яка зрозуміла футболістові, це інше. Якщо ми говоримо про чемпіонати, де, в основному, розмовляють англійською мовою – звичайно, є проблеми. Якщо ж про країни, де мене можуть розуміти без перекладача – то тут набагато простіше", – сказав Бабич у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, Бабич очолив Маріуполь у вересні 2017 року.

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