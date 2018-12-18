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Бабич зізнався, хто з гравців Маріуполя став для нього відкриттям цього сезону

18:32 241 Читать на русском
Бабич зізнався, хто з гравців Маріуполя став для нього відкриттям цього сезону
Олександр Піхальонок / Фото ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про відкриття сезону та перспективи клубу.

"Ціль на весняну частину сезону? Ми продовжуємо боротися за місце в першій шістці та однозначно хочемо виконати поставлене завдання. Для цього потрібно максимально серйозно підготуватися на зборах: визначальними вважаю дві перші гри – з Олімпіком вдома і Олександрією в гостях.

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Відкриття сезону? Я б відзначив Сашу Піхальонка. В рівній мірі на цей титул міг би претендувати і Валера Федорчук, але він досвідчений гравець, і його рівень був нам відомий. А ось Піхальонок місцями дійсно дивував", – цитує Бабича видання sport-express.ua.

Після 18-ти турів УПЛ Маріуполь посідає 7-му сходинку, маючи в активі 24 очки.

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Теги
Олександр Бабич Олександр Бабич Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок Маріуполь Маріуполь
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