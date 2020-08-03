Бабич зізнався, чому покинув Маріуполь

"Який з сезонів з Маріуполем видався найуспішнішим? Напевне, другий сезон, коли ми змогли посісти четверте місце з дуже сильною командою. Це був крок вперед. Той сезон мені ще запам'ятався тому, що в команді були футболісти не такі вже й молоді, але, в той же час, дорослі чоловіки. Це багато в чому допомогло нам тоді досягти результату.

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Коли вирішив піти? Можу сказати, що ми вирішили це заздалегідь. Якщо бути відвертим, то ще перед грою з Олександрією (плей-офф УПЛ за участь у єврокубках – прим."Футбол 24") я говорив на цю тему зі своїми помічниками і, ми прийшли до висновку, що якби нас залишали, то з нами б уже велися якісь переговори. Плюс до всього, ми розуміли, що велика група футболістів піде і доведеться повертатися назад, на 1,5-2 роки.

У той же час, ми не збиралися показувати, що залишилися гри нічого для нас не значать. Навпаки – ми і хлопці ще більше згуртувалися і хотіли показати, що у нас правильний колектив, правильна команда. Тільки після гри з Колосом я дав зрозуміти про наше рішення на камеру, і тільки після гри з Колосом все сказав віце-президенту нашого клубу. Ми подякували один одному за виконану роботу – і все", – зазначив Бабич в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Бабич покинув Маріуполь після завершення сезону 2019/20 УПЛ. Фахівця вже сватають на місце Віктора Скрипника у Зорі, який начебто має очолити СК Дніпро-1.

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