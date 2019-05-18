toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Бабич: Впевнений, у Маріуполя з Динамо вийде хороший матч

18 травня 06:30 67 Читать на русском
Бабич: Впевнений, у Маріуполя з Динамо вийде хороший матч
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу 29 туру УПЛ проти Динамо.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"У хлопців зараз гарний настрій. Ми вдало відіграли попередні ігри, тому готуємося з позитивними емоціями. Радує, що немає ані травмованих, ані дискваліфікованих. Тому у нас буде приємний головний біль під час вибору складу.

Бабич: Для Маріуполя вже триває кваліфікація Ліги Європи

Не думаю, що цей матч буде легким. Останнім часом наші ігри як для нас, так і для Динамо, виходять принциповими. Думаю, вийде своєрідний кубковий безкомпромісний поєдинок. Так, Динамо в останніх турах втратило очки і вже практично втратило шанси наздогнати Шахтар, але, впевнений, "недонастрою" з їхнього боку не буде. Як, втім, і з нашого.

У складах нашої команди і Динамо багато молодих футболістів – клуби дотримуються такого вектора розвитку. Тому, впевнений, що вийде хороший матч, з емоціями, забитими голами, якісною грою і жовтими картками", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Вистояв тільки Шовковський: парад рекордів Шахтаря у Кубку України – усе, про що варто знати кожному

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
3979
Теги
Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Динамо - Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
13
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук