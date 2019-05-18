Бабич: Впевнений, у Маріуполя з Динамо вийде хороший матч

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу 29 туру УПЛ проти Динамо.

"У хлопців зараз гарний настрій. Ми вдало відіграли попередні ігри, тому готуємося з позитивними емоціями. Радує, що немає ані травмованих, ані дискваліфікованих. Тому у нас буде приємний головний біль під час вибору складу.

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Не думаю, що цей матч буде легким. Останнім часом наші ігри як для нас, так і для Динамо, виходять принциповими. Думаю, вийде своєрідний кубковий безкомпромісний поєдинок. Так, Динамо в останніх турах втратило очки і вже практично втратило шанси наздогнати Шахтар, але, впевнений, "недонастрою" з їхнього боку не буде. Як, втім, і з нашого.

У складах нашої команди і Динамо багато молодих футболістів – клуби дотримуються такого вектора розвитку. Тому, впевнений, що вийде хороший матч, з емоціями, забитими голами, якісною грою і жовтими картками", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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