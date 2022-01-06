"Не думаю, що Динамо, як і Шахтар, чекають на весну, щоб підсилитися футболістами, які не зуміли працевлаштуватися. Це не доля лідерів. Кияни вже традиційно вирушають до Іспанії, де у Мірчі Луческу намічена робоча та ігрова програма. Думаю, "біло-сині" намагатимуться організувати спаринги з європейськими клубами хорошого рівня.

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Щодо кадрів, то Динамо потрібно зберегти тих футболістів, які зараз в обоймі та прикупити форварда. Продаж Миколенка – хороший показник для українського футболу, приклад того, як можна успішно вести справи.

Чи зможе Дубінчак замінити Миколенка? Можливо, але на цю позицію киянам потрібно ще когось підібрати, створити конкуренцію. Динамо – це інший рівень, і Луческу не завжди і не всім дозволяє робити дві однакові помилки поспіль. До речі, не виключено також і переведення на лівий фланг Караваєва.

Щодо нападника... В Україні варіант лише один – це Довбик. У нас таких одиниці. Безумовно, Динамо легше було б знайти форварда за кордоном, але легіонерам, як ми бачимо, потрібен час на адаптацію і часом чималий. Довбик – це хороша інвестиція, причому, на довгі роки, з перспективою вигідного продажу за кордон", – сказав Бабич у коментарі FootBoom.

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