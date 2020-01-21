Бабич: Важко уявити, щоб в чемпіонатах Бельгії чи Нідерландів міняли регламент впродовж сезону

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував можливе скасування плей-офф за єврокубки наприкінці сезону 2019/20.

"Важко уявити, що десь в чемпіонаті Бельгії чи Нідерландів змінюють регламент впродовж сезону. Якщо я правильно подивився новий календар, то ми повинні за 10-11 днів провести 4 матчі, щось таке.

Шаран розкритикував УПЛ через можливе скасування плей-офф за єврокубки

Графік досить щільний. Ми граємо 4 матчі з графіком через два на третій, через три на четвертий. Для нас це складно", – поділився Бабич в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, після завершення другого етапу УПЛ (в якому команди гратимуть у верхній і нижній шістках) повинен пройти плей-офф за право зіграти в Лізі Європи. У першому одноматчевому раунді 5-е місце прийме 8-е, а 6-е зіграє з 7-м. Переможці першого раунду розіграють путівку в єврокубок на полі команди, яка посіла вище місце в турнірній таблиці. Якщо путівка в ЛЄ дістанеться переможцю Кубка України, то в плей-офф зіграють команди з 4-го по 7-е місця.

СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та Динамо