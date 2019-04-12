Бабич: У матчі з Динамо момент психології вийде на перший план

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу проти Динамо.

"Чекаємо на гру, чекаємо, що прийдуть уболівальники, адже гра обіцяє бути цікавою. Я думаю, це буде футбол з голами, боротьбою і емоціями.

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Момент психології вийде, можливо, на перший план. Головне щоб ми грали розкуто, впевнено, але ніяк не самовпевнено. Працюємо в цьому напрямку, розбираємо суперника.

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У нас зараз практично порожній лазарет. По відношенню хлопців видно, що у всіх горять очі, всі рвуться в бій. Тому ще є час подумати. Хто буде краще виглядати, тому ми і довіримо місце в стартовому складі проти Динамо", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.