Бабич став головним тренером Зорі – зустріч з командою вже сьогодні, – журналіст

Інсайдом щодо майбутнього 41-річного фахівця поділився журналіст Олег Ящук в Instagram.

Скрипник завтра буде представлений у статусі головного тренера СК Дніпро-1, – ЗМІ

"Олександр Бабич – новий головний тренер Зорі! Наставник від ранку в Запоріжжі, перемовини з керівництвом клубу проведені. Сьогодні о 16:00 зустріч з командою. Успіху в Запоріжжі!" – написав Ящук.

Нагадаємо, Бабич разом з Маріуполем дістався фіналу плей-офф за Лігу Європи, де мінімально поступився Колосу. 30 липня азовці оголосили про відставку тренера, який тепер повинен замінити Віктора Срипника в Зорі.

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