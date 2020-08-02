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Бабич став головним тренером Зорі – зустріч з командою вже сьогодні, – журналіст

15:34 - Читать на русском
Бабич став головним тренером Зорі – зустріч з командою вже сьогодні, – журналіст
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Олександр Бабич близький до призначення головним тренером луганської Зорі.

Інсайдом щодо майбутнього 41-річного фахівця поділився журналіст Олег Ящук в Instagram.

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"Олександр Бабич – новий головний тренер Зорі! Наставник від ранку в Запоріжжі, перемовини з керівництвом клубу проведені. Сьогодні о 16:00 зустріч з командою. Успіху в Запоріжжі!" – написав Ящук.

Нагадаємо, Бабич разом з Маріуполем дістався фіналу плей-офф за Лігу Європи, де мінімально поступився Колосу. 30 липня азовці оголосили про відставку тренера, який тепер повинен замінити Віктора Срипника в Зорі.

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14:11
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Теги
Зоря Зоря Олександр Олександр Бабич Олег Ящук (журналіст)
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