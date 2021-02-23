"Не знаю, звідки з'являється така інформація. Скажу так, що офіційних пропозицій з цього приводу мені не надходило. Напевно, це пов'язано з тим, що недавно команду покинув Сергій Ковалець. Може, через те, що я живу в Одесі, раніше теж тренував Чорноморець.

Шовковський може стати головним тренером Чорноморця

Думаю, незабаром стане ясно, хто буде головним тренером одеситів. Якщо мені надійде пропозиція? Треба розмовляти, треба спілкуватися. Хочеться розвиватися і вирішувати серйозні завдання", – зазначив Бабич у коментарі meta-ratings.

Додамо, що перед зимовою паузою Чорноморець тримався у зоні підвищення до еліти, посідаючи третю сходинку Першої ліги.

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