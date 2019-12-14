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Бабич: Сподіваємось, Маріуполь зможе завершити чемпіонат у першій шістці

14 грудня 23:50 36 Читать на русском
Бабич: Сподіваємось, Маріуполь зможе завершити чемпіонат у першій шістці
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від матчу 18-го туру УПЛ проти Олімпіка (2:1).

49’ Захедітабар Шахаб
 
В'ячеслав Чурко 54’
Ілля Путря 89’
49’ Захедітабар Шахаб
54’ В'ячеслав Чурко
89’ Ілля Путря

"Здобули перемогу, попри наші кадрові проблеми. Я можу тільки подякувати хлопцям, оскільки вони до останнього витримували установку на гру. Сьогодні всі хлопці зіграли за себе, і за травмованих.

Олімпік – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Перед матчем хлопці вирішили підтримати наших досвідчених футболістів Худжамова і Фоміна та вийшли на гру в спеціальних футболках. Ми всі бажаємо їм швидкого одужання. Ми награли на перемогу. Високий пресинг, який ми планували, нам вдався. Треба віддати належне супернику. З приходом Вісенте Гомеса Олімпік став грати в короткий і середній пас.

Ми не дали так зіграти супернику, закривши всі їхні сильні сторони. Тому ми дуже раді, що обіграли свого конкурента. Сподіваємося, що і чемпіонат закінчимо в першій шістці. Але вся боротьба ще попереду. Конкуренти дихають нам в спину і все може змінитися після будь-якого туру", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, азовці здобули вольову перемогу над Олімпіком (2:1) та піднялись на 6 місце, Олімпік з 18 пунктами лишився на 9 позиції.

Маріуполь на останніх хвилинах вирвав виїзну перемогу над Олімпіком

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