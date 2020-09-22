"Вони поки що не вражають. Складається враження, що в запалі гострої боротьби у минулому сезоні за підвищення у класі вони недооцінили необхідність підсилення складу.

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Трохи краще виглядає Інгулець, який і раніше міг похвалитися довгою лавою запасних, але і він потребує точкової доукомплектації. А ось Минаю і Руху необхідно встигнути якісно попрацювати перед закриттям трансферного вікна. Інакше можна опинитися в ямі, з якої буде складно вибратися", – сказав Бабич у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, закарпатська команда найкраще серед інших дебютантів стартувала у поточному сезоні УПЛ: підопічні Василя Кобіна у двох поєдинках (перший тур вони пропускали через спалах COVID-19 у таборі Львова) здобули перемогу і поразку. Інгулець записав до свого активу дві нічиї і одну поразку, а Рух поступився у двох турах (свій поєдинок проти Шахтаря львів'яни проведуть завтра, 23 вересня).

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