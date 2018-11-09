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ДИНАМО - РЕНН ЛІГА ЄВРОПИ

Бабич: Розуміємо, що на матч з Маріуполем Динамо напевно проведе ротацію

19:14 160 Читать на русском
Бабич: Розуміємо, що на матч з Маріуполем Динамо напевно проведе ротацію
Олександр Бабич / УПЛ

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу 15 туру УПЛ проти київського Динамо.

"Слава Богу, наш "лазарет" практично спорожнів. Наш капітан Рустам Худжамов вже повернувся в загальну групу. Чекаємо тільки Руслана Фоміна, який готується індивідуально. Всі інші хлопці живі-здорові.

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Я не думаю, що гра з Ренном сильно позначиться. Все-таки кияни грали вдома. Плюс в такому режимі, два матчі на тиждень, вони постійно працюють. Ми розуміємо, що, напевно, тренерський штаб Динамо проведе ротацію. До того ж через дискваліфікацію гру з нами пропускає Кендзьора. Будемо дивитися, аналізувати гру Динамо.

Акцент робитимемо на грамотній організованій грі як в атаці, так і в обороні. В першу чергу, хочеться зіграти на хорошому стадіоні, швидкому газоні і показати хороший футбол", – сказав Бабич каналу Футбол 1.

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Україна15 тур

Динамо - Маріуполь: Неділя 11 листопада 2018

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