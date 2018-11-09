Бабич: Розуміємо, що на матч з Маріуполем Динамо напевно проведе ротацію

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу 15 туру УПЛ проти київського Динамо.

"Слава Богу, наш "лазарет" практично спорожнів. Наш капітан Рустам Худжамов вже повернувся в загальну групу. Чекаємо тільки Руслана Фоміна, який готується індивідуально. Всі інші хлопці живі-здорові.

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Я не думаю, що гра з Ренном сильно позначиться. Все-таки кияни грали вдома. Плюс в такому режимі, два матчі на тиждень, вони постійно працюють. Ми розуміємо, що, напевно, тренерський штаб Динамо проведе ротацію. До того ж через дискваліфікацію гру з нами пропускає Кендзьора. Будемо дивитися, аналізувати гру Динамо.

Акцент робитимемо на грамотній організованій грі як в атаці, так і в обороні. В першу чергу, хочеться зіграти на хорошому стадіоні, швидкому газоні і показати хороший футбол", – сказав Бабич каналу Футбол 1.

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