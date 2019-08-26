toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНТУАН ГРІЗМАНН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ

Бабич розповів, завдяки чому Шахтар забив тричі протягом перших 15 хвилин

09:17 316 Читать на русском
Бабич розповів, завдяки чому Шахтар забив тричі протягом перших 15 хвилин
Олександр Бабич / Шахтар

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку від Шахтаря (1:5) у 5 турі УПЛ.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

"Розгромна перемога Шахтаря. За великим рахунком, гру було зроблено протягом перших 15 хвилин, коли ми пропустили три м’ячі. Звісно, такий удар був дуже серйозним.

Шахтар – Маріуполь – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Завданням номер один було саме протягом перших 15 хвилин не пропустити та організовано працювати далі, однак, завдяки індивідуальній майстерності Шахтар розкрив нашу оборону.

Є бажання якнайшвидше забути цей матч, дістатись додому, відновитися й готуватися до наступного туру. Шахтар – це чемпіон, міцний суперник, якому наразі важко щось протиставити. Сьогоднішній матч це засвідчив.

Надто засмучуватись нам не варто, адже чемпіонат триває, й тепер слід спрямувати всі сили на наступний поєдинок, який відбудеться у Львові", – цитує Олександра Бабича офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар легко розбив Маріуполь: дива Тайсона та Марлоса, дубль Тете, ефектні "п'ятки" та відсутність напруги в дербі

blog_ava
Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2
00:45
1523
Теги
Шахтар - Маріуполь Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
15
хв
СК Дніпро-1
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук