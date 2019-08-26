Бабич розповів, завдяки чому Шахтар забив тричі протягом перших 15 хвилин

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку від Шахтаря (1:5) у 5 турі УПЛ.

"Розгромна перемога Шахтаря. За великим рахунком, гру було зроблено протягом перших 15 хвилин, коли ми пропустили три м’ячі. Звісно, такий удар був дуже серйозним.

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Завданням номер один було саме протягом перших 15 хвилин не пропустити та організовано працювати далі, однак, завдяки індивідуальній майстерності Шахтар розкрив нашу оборону.

Є бажання якнайшвидше забути цей матч, дістатись додому, відновитися й готуватися до наступного туру. Шахтар – це чемпіон, міцний суперник, якому наразі важко щось протиставити. Сьогоднішній матч це засвідчив.

Надто засмучуватись нам не варто, адже чемпіонат триває, й тепер слід спрямувати всі сили на наступний поєдинок, який відбудеться у Львові", – цитує Олександра Бабича офіційний сайт Шахтаря.

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