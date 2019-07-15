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Бабич розповів, які позиції в Маріуполі потребують підсилення

15:23 367 Читать на русском
Бабич розповів, які позиції в Маріуполі потребують підсилення
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Головний тренер приазовців поділився думкою щодо подальшої комплектації команди.

"Найголовніше, що збір ми закінчили без травм. В цілому, підготовка пройшла нормально, познайомилися з нашими новачками – Дмитром Топаловим, Віктором Корнієнко, Максимом Чехом і Олексієм Кащуком. Команда стала молодшою і більш азартною.

"Сподіваюся, Шахтар подивиться на Сікана і поверне його в Маріуполь", – Бабич

Однозначно варто очікувати ще новачків, нам треба підсилити 2-3 позиції. Все ж нас покинуло п'ять гравців, тому нам необхідно максимально швидко посилитися. Глибини складу для матчів на два фронти нам поки не вистачає.

Перш за все, нам потрібен нападник. А також центральний півзахисник. Хотілося б мати гравців, які могли б закрити кілька позицій. Потрібні виконавці, які могли б зіграти також на позиції десятого номера, флангового нападника і півзахисника, здатного вести гру", – сказав Бабич в коментарі офіційному сайту Маріуполя.

Нагадаємо, приазовці у минулому сезоні посіли четверту сходинку УПЛ, завдяки чому позмагаються в кваліфікації за місце в груповому етапі Ліги Європи.

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Теги
Трансфери Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
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