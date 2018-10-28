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Бабич розповів, коли Худжамов відновиться від травми

21 жовтня 13:27 226 Читать на русском
Бабич розповів, коли Худжамов відновиться від травми
Рустам Худжамов / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич сподівається, що Рустам Худжамов відновиться до наступної паузи у чемпіонаті.

"Рустам Худжамов? Ми його чекаємо. Рустам ще відновлюється. У нього є невеликі проблеми, адже травма непроста. Ми віримо, що до наступної паузи у чемпіонаті він буде готовий.

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Присутність капітана нам додасть впевненості", – цитує головного тренера Маріуполя Олександра Бабича офіційний сайт азовців.

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Зауважимо, що у Худжамова був розрив другого ступеня задньої поверхні стегна. Очікувалось, що капітан Маріуполя зможе повернутись на поле вже цього місяця.

Теги
Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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