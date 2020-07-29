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Бабич розкрив суму преміальних Маріуполя за вихід у півфінал Кубка України

13:00 - Читать на русском
Бабич розкрив суму преміальних Маріуполя за вихід у півфінал Кубка України
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич запевнив, що керівництво клубу гідно оцінило успіхи команди в сезоні.

 

"План мотивації обумовлювався у нас ще до початку сезону. У ньому передбачалися вихід в півфінал і фінал Кубка України.

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За вихід в 1/2 фіналу був бонус у вигляді 1 мільйона гривень на команду. Його хлопці отримали якраз перед суботньою грою з Олександрією, і він також певною мірою допоміг нам здобути перемогу. Якщо ж говорити про вихід у фінал плей-офф чемпіонату і завоювання путівки в кваліфікацію Ліги Європи, то подальші бонуси ніхто нам поки не озвучував", – заявив Бабич в інтерв'ю UА-Football.

Нагадаємо, вже сьогодні Маріуполь у матчі проти Колоса розіграє останню путівку в єврокубки від України. Поєдинок розпочнеться о 19:30.

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Олександр Олександр Бабич Колос - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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