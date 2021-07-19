"Чи не надто пізно збірники Динамо включилися в ігрову підготовку? З огляду на те, що відпочинку, як такого, у них не було, головне зараз – позитивні емоції.

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Щодо ігрової практики, особливо у динамівців, думаю, питань взагалі немає. Підопічні Мірчі Луческу достатньо грали за збірну України на чемпіонаті Європи. До того ж, попереду у Динамо ще як мінімум два спаринги – проти іспанських Атлетіка і Вільяреала, тобто дуже якісних опонентів. А це вже поєдинки, які за своїм змістом виходять за рамки такого поняття, як контрольні матчі.

А щодо перенесення Динамо 1-го туру УПЛ... Тут логіки я дійсно не бачу, як і у відтермінуванні матчу за Суперкубок. Ми ж побачили на прикладі виступу збірних, що чим менше переносів у чемпіонаті країни, чим менше втручання у календар, тим краще для футболу і для збірників. З іншого боку, у Динамо зі старту буде матч в запасі – "біло-сині" глянуть, як зіграли конкуренти і побудують стратегію на подальшу дистанцію", – сказав Бабич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Суперкубок України-2021 мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський, але його перенесено на 22 вересня. Час та місце проведення залишаються без змін. Квитки, придбані на матч, будуть дійсними.

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