Бабич прокоментував травму Танковського – він скандально впав без втручання опонента

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від матчу 21-го туру УПЛ проти Ворскли (3:0).

"Гра вийшла непростою. Ми раді, що хлопці нас почули. Почули всі: і ті, хто грав, і ті, хто вийшов на заміну, і ті, хто не потрапив в заявку. У психологічному плані нам потрібна була перемога. Радує, що ми здобули велику перемогу. Але я радий, що це "суха" перемога.

Перша перемога азовців у 2020 році у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 3:0

Після поразки в Чернігові дуже хотілося зіграти "на нуль". Хотів би відзначити всю команду – сьогодні на поле у ​​нас працював злагоджений механізм. З таким ставленням хлопців, якщо у нас буде навіть мінімальний шанс пробитися в топ-6, ми будемо йти до мети.

Травма Танковського? Складна ситуація. У Слави такий період неприємний: тільки набере форму, як отримує травму, знову набере форму – пошкодження. Зараз з лікарем він поїхав робити рентген. До вечора у нас буде інформація. Можливо, Славі десь треба переглянути деякі моменти і "пережити" цю ситуацію. Не перший раз він на рівному місці отримує травму. Йому є над чим подумати.

Маріуполь – Ворскла: Дердо покарав гравця полтавців за неіснуючий фол – відео шокуючої симуляції

Чесно кажучи, ми трохи побоювалися, проводячи ротацію. Все-таки зробили відразу 7 замін. І після гри залишилися тільки приємні враження – хлопці все виконали в плані агресії, атаки, перебудувань. У нас є молоді футболісти, яких треба було підводити поступово. Це перспективна молодь, якій треба давати грати, але робити це правильно. Сьогодні ми зробили ротацію і у нас вийшло", – поділився Бабич в коментарі офіційному сайту Маріуполя.

Нагадаємо, азовці розгромили Ворсклу (3:0) та здобули першу перемогу в 2020 році. Поєдинок запам'ятався епічною помилкою арбітра, який покарав гравця полтавців жовтою карткою за неіснуючий фол.

Маріуполь вдома розгромив Ворсклу – азовці здобули першу перемогу в УПЛ у 2020 році