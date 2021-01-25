"Бачив перші ігри столичної команди проти Легії і Шахтаря із Солігорська. Я не з чуток знайомий з тренувальними зборами Мірчі Луческу. Перший етап підготовки у нього акцент на неспецифічну силову роботу. Було помітно в перших іграх, що команда під навантаженнями, її функціональний стан не може бути оптимальним.

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У таких контрольних іграх на перший план більше виходить характер. Що стосується результатів, то спочатку у Динамо була поразка, потім перемога. У третій грі – нічия. Поки що на цьому наголошувати не варто.

Думаю, Динамо встигне набрати форму до матчів Ліги Європи проти Брюгге. У Туреччині, на другому зборі, команда проведе ще кілька спарингів, награватиметься склад. Для Брюгге, навпаки, склад киян поки невідомий, тому цим можна скористатися і піднести бельгійцям сюрприз", – цитує Бабича Команда 1.

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