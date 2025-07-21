"Як і у випадку з Чорноморцем, ми зайшли за лічені дні до старту чемпіонату. Якщо тоді ми наробили багато помилок, то зараз є чітке розуміння, як виходити з цієї ситуації. Керівництво Ворскли ставить перед нами більш-менш адекватні задачі. Нам треба побудувати команду. Багато роботи попереду.

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Чи не насторожила історія з відходом Любеновіча? З Желько ми не знайомі особисто. В клубі мені пояснили, що він залишив Україну за сімейними обставинами. Ворскла була зі мною в перемовинах протягом міжсезоння і коли надійшла конкретна пропозиція, я дав добро очолити команду. Ми одразу домовились на березі, що треба побудувати команду. Пройти цей шлях очищення і через певний цикл боротись за щось конкретне. Керівництво мене почуло.

Чому погодився? Я побачив можливість перезавантажити свою кар'єру. Друга каденція в Чорноморці залишила за собою недомовленість, коли все пішло за найгіршим сценарієм, який можна було розглядати. Я побачив в запрошенні Ворскли особистий виклик для себе спробувати побудувати команду з нуля і довести самому собі, що можна працювати не тільки, коли в тебе є певні можливості", – розповів Бабич в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Желько Любеновіч покинув Ворсклу, пропрацювавши у клубі лише 17 днів. Тренер заявив, що причиною відходу стали погрози з боку агентів, які нав’язували йому підписати деяких гравців.

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