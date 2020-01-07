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Бабич пояснив, чому Маріуполю більше підходить стиль Аталанти, ніж Атлетіко

09:20 131 Читать на русском
Бабич пояснив, чому Маріуполю більше підходить стиль Аталанти, ніж Атлетіко
Олександр Бабич / фото: Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич зізнався, що йому імпонує манера гри італійської Аталанти.

"Останнім часом намагаюся не пропускати матчі Аталанти. Маріуполь десь перебудувався під схему гри команди Джан П'єро Гасперіні. Також ми дивимося матчі УПЛ, розбираємо суперників.

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Раніше я більше стежив за Атлетіко Дієго Сімеоне, він і зараз мені подобається. Але з огляду на проблеми Маріуполя і нашу гру більше за схемами 3-5-2 і 3-4-3 з трьома центральними захисниками, то більше переглядаю якраз Аталанту. Багато що ми намагаємося взяти саме з гри цієї команди", – сказав Бабич у програмі Футбольний формат.

Додамо, що за 18 турів осінньої частини чемпіонату України Маріуполь набрав 22 очки та наразі посідає шосте місце у турнірній таблиці.

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Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь Аталанта Аталанта
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