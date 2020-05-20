Бабич помітив несправедливість у турнірному становищі Карпат – тренер Маріуполя очікує на видовищний бій

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич вже в очікуванні поєдинку 24-го туру УПЛ проти Карпат.

"Команда, яка незаслужено займає останнє місце УПЛ. З Карпатами у нас завжди непрості матчі. Плюс багато голів, в останній зустрічі 2:2 зіграли.

Герега зізнався, що хотів придбати Карпати – відомі причини зриву угоди

Налаштовуємося на хорошу гру. Це буде старт, хочеться, щоб швидше футболісти згадали найкращі матчі та показали хороший футбол", – сказав Бабич для ТК Футбол.

Нагадаємо, УАФ анонсувала повернення чемпіонату України вже з 30 травня. Після 23-х турів Маріуполь розташувався на 8-й сходинці, а Карпати замикають турнірну таблицю.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ