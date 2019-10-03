toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ БАРСЕЛОНА - ІНТЕР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Бабич похвалив арбітра матчу з Рухом

09:40 470 Читать на русском
Бабич похвалив арбітра матчу з Рухом
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу над Рухом (1:0) у матчі 3 попереднього раунду Кубка України.

 

"Перед грою ми хлопцям говорили, що Рух – це команда, яка практично готова грати в Прем'єр-лізі. І своєю грою, і комплектацією. Тому ми налаштовували хлопців на непростий матч. І в принципі, так і вийшло.

"Суддя – пі***ас", – Козловський оцінив "донецький" арбітраж у матчі Руха проти Маріуполя

Гру ми контролювали, як і м'яч. Але суперник грав у п'ять захисників, тому не завжди виходило розкрити оборону. Звісно, по такій грі на перший план могли вийти стандарти. У підсумку, так і вийшло – Сергій Горбунов забив зі штрафного.

Це був справжній кубковий матч. Ми розуміли, що буде багато боротьби, свистків. Не можна сказати, що арбітр не давав боротися. Нас завжди вчили правильно боротися за м'яч. Я можу сказати, що Рух сьогодні боровся дуже агресивно. Вважаю, що суддя сьогодні розібрався", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Рух мінімально поступився Маріуполю і вилетів з Кубка України

blog_ava
Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
08:30
3966
Теги
Маріуполь Маріуполь Кубок України Рух - Маріуполь Рух Рух Олександр Бабич Олександр Бабич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
18
хв
Лугано
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук