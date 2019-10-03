Бабич похвалив арбітра матчу з Рухом

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу над Рухом (1:0) у матчі 3 попереднього раунду Кубка України.

"Перед грою ми хлопцям говорили, що Рух – це команда, яка практично готова грати в Прем'єр-лізі. І своєю грою, і комплектацією. Тому ми налаштовували хлопців на непростий матч. І в принципі, так і вийшло.

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Гру ми контролювали, як і м'яч. Але суперник грав у п'ять захисників, тому не завжди виходило розкрити оборону. Звісно, по такій грі на перший план могли вийти стандарти. У підсумку, так і вийшло – Сергій Горбунов забив зі штрафного.

Це був справжній кубковий матч. Ми розуміли, що буде багато боротьби, свистків. Не можна сказати, що арбітр не давав боротися. Нас завжди вчили правильно боротися за м'яч. Я можу сказати, що Рух сьогодні боровся дуже агресивно. Вважаю, що суддя сьогодні розібрався", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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