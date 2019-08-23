Бабич поділився планом Маріуполя на гру проти Шахтаря

Головний тренер приазовців назвав орієнтири своєї команди на матч проти чемпіонів України.

"З Шахтарем не збираємося грати у відкритий футбол. Поки що не знайшли слабких сторін у "гірників". Зрозуміло, що, перш за все, ми хочемо забезпечити надійну гру в обороні.

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Через заборону грати орендованим гравцям в нашому списку 4 півзахисники і 4 захисники. Звичайно, у відкритий футбол грати ми не зможемо", – сказав Бабич в коментарі ФутболNEWS.

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До слова, матч Шахтар – Маріуполь відбудеться 25 серпня о 19:30 за київським часом. Після чотирьох турів підопічні Луїша Каштру йдуть в чемпіонаті без втрат очок.