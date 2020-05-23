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Бабич озвучив амбітну ціль Маріуполя на рестарт сезону

11:47 89 Читать на русском
Бабич озвучив амбітну ціль Маріуполя на рестарт сезону
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер маріупольської команди Олександр Бабич розповів про підготовку команди до відновлення УПЛ.

"Ми вже перейшли в режим дворазових занять. У такому ж форматі будемо працювати і на наступному тижні, щоб постаратися підвести фізичний стан хлопців до єдиного знаменника. Скоро вийдемо на пік навантажень. Ми планували роботу так, що чемпіонат відновиться 30 травня. Чекаємо ще рішення УПЛ і УАФ щодо відновлення чемпіонату, тому в тренувальному процесі так само можуть бути корективи.

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Щодо контрольних поєдинків... Нам потрібна гра, але поки що конкретики немає – переговори з можливими суперниками тривають. Якщо домовитися про спаринг не вдасться, проведемо двосторонку, з арбітрами і з картками. У нас було завдання потрапити до першої шістки, яке ми не виконали. Але тепер на чільне місце будемо ставити мету зіграти за право потрапити в кваліфікацію Ліги Європи через стикові матчі. Всі думки будуть спрямовані на це. Також не будемо забувати і про Кубок України, щоб вдало виступити у цьому турнірі.

А щодо пропозицій деяких клубів зіграти шістками в одному місті – про це більше говорили команди з топ-6. Що стосується Маріуполя, то для нас нереально було б грати в тому ж Львові, а Карпатам в Дніпрі або в Запоріжжі. Для нас це був би сильно витратний варіант, враховуючи витрати на проживання та місце для тренувань", – сказав Бабич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України Маріуполь у другій шістці посідає другу сходинку, набравши 25 очок.

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УПЛ Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь
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