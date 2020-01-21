Бабич оцінив шанси Вакули та Кирюханцева у Шахтарі

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич висловився щодо готовності своїх колишніх підопічних заграти за "гірників".

"Якщо Вакула у нас був на провідних ролях в атаці, то у Шахтарі таких як він, напевно, кожен другий. Те що він ментально готовий до конкуренції – я навіть не сумніваюсь. Хлопець з характером, може, непростим, але до конкуренції він готовий.

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Теж розумію, що Кирюханцев заслужив, аби перша команда Шахтаря звернула на нього увагу. Якості, які у нього є, дозволять йому грати на хорошому рівні. Наскільки йому буде тренер довіряти, маючи Додо, Болбата на цій позиції – це вже питання. Може, вони взяли його, щоб подивитися, наскільки він виріс.

Може, він повернеться, а, може, й ні. Не знаю, вирішувати Шахтарю. Ми в будь-якому випадку будемо раді бачити його. Мені приємно, що він заслужив на цей шанс", – сказав Бабич у коментарі програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, захисник Ігор Кирюханцев та хавбек Владислав Вакула вирушили на зимовий тренувальний збір разом із Шахтарем, якому належать права на гравців. Обидва футболісти виступали за команду Олександра Бабича на правах оренди. У першій частині УПЛ 23-річний Кирюханцев зіграв за Маріуполь 14 матчів і забив 2 голи; в активі 20-річного Вакули 15 матчів, 3 голи та одна результативна передача.

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