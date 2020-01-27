Бабич оцінив роботу Маріуполя на зборах

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про підготовку до другої частини сезону.

"Не можу сказати, що у Маріуполя все виходить. Під навантаженнями бачимо якраз більш конкретно, кому над чим треба працювати. Бачимо всі помилки технічні, тактичні, тому що коли працюють під навантаженням, не завжди приймаються правильні рішення.

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Проте, ми практично весь обсяг роботи зробили. У нас залишився один матч. Будемо в основному працювати завтра над тактикою, технікою. Після матчу летимо додому на коротеньку перерву", – поділився Бабич в коментарі Футбол NEWS.

Зазначимо, що азовці під час другого тренувального збору проведе 6 спарингів. Додамо, Маріуполь наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році підопічні Олександра Бабича зіграють 22 лютого проти Зорі.

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