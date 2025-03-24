Клуб із Одеси офіційно повідомив про зміну ролі Олександра Бабича. Він більше не керуватиме командою, а натомість посяде місце спортивного директора.

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Бабич залишається частиною клубної структури та допомагатиме у стратегічному розвитку.

Тим часом усе ближчим стає призначення нового наставника – раніше повідомлялося, що команду очолить Олександр Кучер, а офіційне підтвердження цього очікується найближчим часом.

Нагадаємо, після 21-го туру "моряки" посідають передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 15 очками. Наступний матч команди відбудеться 30 березня проти львівських Карпат.

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