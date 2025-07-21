До складу "моряків" приєднався 21-річний Вадим Ющишин, повідомляє прес-служба клубу. Контракт гравця з клубом буде чинним один рік.

Чорноморець офіційно оголосив про підписання гамбійця, який вже виступав в Україні

Нагадаємо, Ющишин – вихованець Карпат. У вересні 2019 року він приєднався до Вереса, а також виступав в оренді за Ужгород. Взимку цього року воротар перейшов до Ворскли як вільний агент і підписав контракт на півтора року. Однак, схоже, у Полтаві більше не розраховували на гравця, тому вже через пів року його відпустили до Чорноморця також у статусі вільного агента.

Додамо, що за всю професійну кар’єру 25-річний Ющишин провів усього 14 матчів: 7 в УПЛ, 5 у Першій лізі та 2 у Кубку України.

Наразі Ворсклу очолює Олександр Бабич, який зовсім нещодавно був головним тренером Чорноморця.

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