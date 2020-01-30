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Бабич очікує мінімум двох новачків Маріуполя на другому зборі – у пріоритеті будуть українці

16:47 230 Читать на русском
Бабич очікує мінімум двох новачків Маріуполя на другому зборі – у пріоритеті будуть українці
Олександр Бабич / Сайт Маріуполя

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про підсилення складу команди кількома новими гравцями.

"Очікуємо, що буде щонайменше два гравці, які нас підсилять. Можливо, це хтось із наших старих новачків, можливо, ще хтось під'їде.

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Щось конкретне наразі сказати не можу, але керівництво над цим працює. Найімовірніше, це будуть українці. Ми розуміємо, що іноземцям на адаптацію потрібно значно більше часу. Щодо результату з нас будуть питати зараз, а не через рік", – розповів Бабич у коментарі ФутболNEWS.

Маріуполь наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році азовці зіграють 22 лютого проти Зорі.

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Теги
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