Бабич очікує мінімум двох новачків Маріуполя на другому зборі – у пріоритеті будуть українці

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про підсилення складу команди кількома новими гравцями.

"Очікуємо, що буде щонайменше два гравці, які нас підсилять. Можливо, це хтось із наших старих новачків, можливо, ще хтось під'їде.

Гол Супряги не врятував СК Дніпро-1, Десна та Маріуполь розписали мирові з австрійцями: спаринги клубів УПЛ

Щось конкретне наразі сказати не можу, але керівництво над цим працює. Найімовірніше, це будуть українці. Ми розуміємо, що іноземцям на адаптацію потрібно значно більше часу. Щодо результату з нас будуть питати зараз, а не через рік", – розповів Бабич у коментарі ФутболNEWS.

Маріуполь наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році азовці зіграють 22 лютого проти Зорі.

"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса