Бабич: Не хотілось би з’ясовувати стосунки з Динамо

Наставник Маріуполя поділився враженнями після успіху його команди в 1/8 Кубка України.

"У кубковому турнірі фаворитів не буває, бо тут свої закони. От і в нашому матчі у Маріуполя була перевага свого поля, вище місце в турнірній таблиці елітного дивізіону, а гра виявилась рівною. Знаєте, до того, що мої підопічні марнують гольові моменти, я вже звик, це наше вразливе місце, але я був неприємно вражений тим, що й біля наших воріт часто виникали загрозливі ситуації. Тому серйозного розбору польотів із підопічними не уникнути. На щастя, й у донеччан виникли проблеми з реалізацією.

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До речі, з Олімпіком ми зустрічались в календарному матчі у вересні, і слід сказати, що підопічні Вісенте Гомеса останнім часом помітно додали. Сподобалося, як вони виходили з-під пресингу, як стали дорожити м’ячем, узявши на озброєння короткі й середні передачі. Тим приємніше було перемогти в такому непростому протистоянні.

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Оскільки чвертьфінальні поєдинки відбудуться вже наступного року, то про потенційних суперників ще не думав. Хоча, якщо відверто, на цій стадії не хотілося б з’ясовувати стосунки з київським Динамо", – розповів Бабич в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Кубка України Маріуполь вирвав перемогу над Олімпіком на п’ятій доданій до матчу хвилині – голом відзначився Чурко. Найкращого результату у Кубку України Маріуполь досягав у сезоні 2017/18 – тоді команді вдалось пробитись до півфіналу, де вона поступилась майбутньому володарю трофею – Шахтарю.

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