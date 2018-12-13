Бабич назвав проблемну позицію Маріуполя

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів, яка позиція на полі є найбільш проблемною в команді.

"Хочеться, звичайно, посилити кожну позицію. В ідеалі мрія будь-якого тренера – це мати двох якісних виконавців на кожній позиції. "Гаряча" ж позиція у нас зараз одна – це перший нападник.

Руслан Фомін продовжує відновлюватися. У нас є дуже перспективний Андрій Борячук, який добре себе зарекомендував. Але хотілося б мати в команді різнопланових нападників і саме такого фактурного нападника, як Руслан, нам не вистачало. Ми віримо, що Фомін відновиться і допоможе команді. Ми на нього розраховуємо.

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Конкретики щодо імен немає. А ось щодо позицій можу сказати, що ми хочемо в першу чергу посилити позиції першого і крайнього нападника. В обороні, в принципі, у нас по дві людини на кожну позицію. Але якщо попадеться футболіст дійсно хорошого рівня, який зможе скласти конкуренцію чинним гравцям, то я не виключаю таких придбань". – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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