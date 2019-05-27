Бабич назвав оптимальне місце, де Маріуполь міг би грати в Лізі Європи

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів, де хотів би проводити матчі Ліги Європи.

"Питання, де Маріуполь прийматиме своїх суперників в Лізі Європи, ще обговорюється. Але варіант з Одесою для нас найбільш прийнятний. Ми там вже грали, там хороша атмосфера і підтримка", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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Маріуполь проводив матчі кваліфікації Ліги Європи на стадіоні Чорноморець у сезоні 2018/19. У 2 раунді азовці переграли шведський Юргорден, а у 3 раунді поступились французькому Бордо.

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