Олександр Бабич близький до повернення у великий футбол.

Український тренер Олександр Бабич вже найближчим часом може очолити Пірін, повідомляє Sportal.

Зоря близька до підписання легіонера, брат-близнюк якого грає у Серії А

44-річний фахівець є фаворитом на посаду наставника болгарського клубу. Напередодні керівництво "орлів" звільнило Іво Тренчева, який керував командою з серпня 2023-го.

Цікаво, що Transfermarkt не став чекати на офіційне представлення українця, призначивши його головним з 8 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Бабич розпочав тренерську роботу у Чорноморці у 2012-му. Також працював з одеською Жемчужиною, Маріуполем (з яким регулярно грав у єврокубках) та Кривбасом. Нині Олександр є тренером-консультантом в аматорській Фратрії. Раніше його розглядали головним у Зорю.

До слова, Пірін на зимову паузу пішов на 14-й сходинці чемпіонату Болгарії, набравши 16 очок.

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