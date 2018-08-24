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Бабич: Ми бачили результати роботи Бакалова у матчі з Шахтарем

16:19 116 Читать на русском
Бабич: Ми бачили результати роботи Бакалова у матчі з Шахтарем
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував роботу свого колеги з ФК Львів Юрія Бакалова.

"За такий короткий час неможливо кардинально змінити гру. Але ми побачили певні результати його роботи в їх матчі з Шахтарем і відзначили своїм гравцям, на що звернути увагу", – цитує Бабича "Футбол 1".

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Нагадаємо, Юрій Бакалов очолив Львів перед 5 туром УПЛ. Раніше львівський клуб тренував бразилець Жилмар, але через відсутність відповідної ліцензії він не може тренувати в УПЛ.

Матч 6 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться у неділю, 26 серпня, початок о 19:30.

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Україна6 тур

Маріуполь - Львів: Неділя 26 серпня 2018

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