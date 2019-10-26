Бабич: Маріуполь зламав гру Колоса та нав'язав свою

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував перемогу своєї команди в матчі 12-го туру УПЛ проти Колоса.

"Радує, що у нас тепер дві домашні перемоги поспіль. Перемоги були непростими і над СК Дніпром-1, і над Колосом. Суперник віддав нам у першому таймі ініціативу. Оборона Колоса дуже грамотно і швидко перебудовувалася. Ми чекали, що під час одного з перебудувань знайдемо огріхи в обороні Колоса. І ми скористалися цим, забивши перший гол.

Маріуполь – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Такі матчі за шість очок тиснуть психологічно, але я радий, що хлопці витримали і фізично і психологічно. На даний момент ми потрапили в першу шістку. Порадувало те, як агресивно грала верхня група атаки. Колос вміє грати за рахунок короткої і середньої передачі. Ми їм не дали так зіграти, зламали їх гру і нав'язали свою.

Радує також те, що забили два голи і не пропустили. Ми дуже важко здобуваємо перемоги на своєму досить специфічному полі, тому ми дійсно раді, що здобули перемогу", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, Маріуполь впевнено обіграв Колос (2:0) в матчі 12-го туру УПЛ.

Маріуполь впевнено переміг Колос і піднявся у першу шістку УПЛ