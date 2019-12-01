Бабич: Маріуполь зіграв, як Шахтар проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічию з Шахтарем (1:1) в матчі 16-го туру УПЛ.

"Граючи з лідером чемпіонату, ми побудували гру від оборони. Потрібно було наситити нашу лінію захисту, потрібно перекрити швидких нападників. Моментами виходило, моментами – ні. Грати у відкритий футбол в нашому випадку неможливо.

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Можна сказати, ми зіграли, як Шахтар проти Ман Сіті в Лізі чемпіонів. Ми сьогодні зіграли так само від оборони і на контратаках. У нас не так багато було моментів, дуже розраховували на стандартні положення, тому що бачили, що по антропометрії ми виграємо. Побоювалися швидких атак суперника.

У другому таймі у нас з'явилися великі розриви, суперник великою групою виходив до наших воріт. Нам пощастило, удача була на нашому боці. Шахтар не реалізував три дуже хороших моменти.

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Пенальті? Там була довга передача, наш гравець був першим на м'ячі, повинен був грати, не давати м'ячу опуститися, після чого Коноплянка добре прийняв м'яч, був мінімальний дотик до нього. Бачимо, що рука була на плечі, Коноплянка впав, хоч і там була підстраховка. У штрафному майданчику не можна допускати такі помилки в матчах з суперниками рівня Шахтаря. Нас на цьому відразу ж підловили", – сказав Бабич в ефірі телеканалу Футбол 1.