Бабич: Маріуполь заслужено програв Десні

Головний тренер Маріуполя прокоментував поразку своєї команди в матчі 13-го туру УПЛ проти Десни (0:2).

"Після забитого м'яча Десна вже грала за своїм сценарієм, від оборони і на контратаках. Ми пропустили на початку матчу і було ще багато часу. У нас були хороші передумови зрівняти рахунок, але буває, що коли той, хто менше помиляється, виграє. Наші помилки призвели до двох голів у наші ворота.

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Перший гол – помилка в простій ситуації і привезли собі цей момент. Але і Безбородько забив хороший гол. Треба буде розібрати епізод. Ми програли, але чемпіонат триває, боротьба триває, треба менше помилятися. Маріуполь програв заслужено, і не тільки тому що не грало декілька основних гравців.

Помилка Бикова? Молодим футболістам властиво помилятися. Ми не будемо його звинувачувати, а тільки підтримувати. У нас хороший колектив. Впевнений, що в майбутньому таких помилок не буде", – сказав Бабич в коментарі телеканалу Футбол.

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