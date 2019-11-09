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Бабич: Маріуполь втратив два очки в матчі з Карпатами

22:30 136 Читать на русском
Бабич: Маріуполь втратив два очки в матчі з Карпатами
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічийний результат (2:2) в матчі 14-го туру УПЛ проти Карпат.

15’ В'ячеслав Чурко
55’ Дмитро Мишньов
 
Єгор Назарина 59’
Єгор Назарина 90+4’
15’ В'ячеслав Чурко
55’ Дмитро Мишньов
59’ Єгор Назарина
90+4’ Єгор Назарина

"Якщо брати зустріч по моментах, то напевно була рівність. Були моменти і у нас, і в Карпат. Для позитивного для нас результату треба було забивати третій гол.

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Позначилося те, що при рахунку 2:0 ми стали не до кінця допрацьовувати на своїх позиціях. Тут є над чим працювати. Думаю, ця нічия на руку нашим конкурентам. Ми втратили два очки", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, Маріуполь втратив перемогу над Карпатами на останніх хвилинах (2:2), ведучи впродовж поєдинку 2:0.

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Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Карпати Маріуполь Маріуполь Карпати Карпати
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