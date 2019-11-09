Бабич: Маріуполь втратив два очки в матчі з Карпатами

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічийний результат (2:2) в матчі 14-го туру УПЛ проти Карпат.

"Якщо брати зустріч по моментах, то напевно була рівність. Були моменти і у нас, і в Карпат. Для позитивного для нас результату треба було забивати третій гол.

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Позначилося те, що при рахунку 2:0 ми стали не до кінця допрацьовувати на своїх позиціях. Тут є над чим працювати. Думаю, ця нічия на руку нашим конкурентам. Ми втратили два очки", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, Маріуполь втратив перемогу над Карпатами на останніх хвилинах (2:2), ведучи впродовж поєдинку 2:0.

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