Бабич: Маріуполь провів 2 різних тайми в матчі з Шахтарем

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку в матчі 18 туру УПЛ проти Шахтаря (0:3).

"Чи могли ми повернутися в гру після другого пропущеного м'яча? Могли, але для цього потрібно було забивати. Не можу сказати, що другий м'яч став переломним. Після першого пропущеного м'яча, нам треба було відсунути гру від своїх воріт, грати вище і загрожувати воротам "гірників".

Маріуполь – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ми провели два різних тайми. У першій 45-хвилинці Шахтар не зміг нічого зробити, ми грали в три центральні захисники і справлялися з тиском. А в другому таймі вирішили перебудуватися, постаралися пресингувати в центрі поля, грати сміливіше. Поле було оптимальної якості, і ми розраховували на те, що при виході з оборони зможемо зловити Шахтар на контратаках", – сказав Бабич каналу Футбол 1.

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