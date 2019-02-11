Бабич: Маріуполь хоче грати в футбол, а не просто відбиватися

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від товариських матчів під час зборів у Туреччині.

"Провели два спаринги з хорошими командами. Гру з Пхоханг почали досить непогано, але придумали пенальті в свої ворота. Були ситуації в першому таймі, коли повинні були реалізовувати свої моменти.

Маріуполь поступився команді з Південної Кореї у контрольному матчі з трьома пенальті

Будемо розбирати ці помилки. Я б відзначив другий тайм, коли хлопці проявили характер. Практично весь другий тайм ми провели на половині поля суперника. Відіграли два м'ячі, могли забивати третій. Але одна з контратак суперника привела до пенальті. Рахунок незадовільний, але в грі було дуже багато позитивних моментів.

З Актобе вийшов футбол з такого розряду, який подобається глядачам. Обидві команди створювали достатньо моментів для того, щоб забити.

Хочемо грати в футбол, а не просто відбиватися. Я вважаю, що матч вийшов хороший. Незважаючи на те, що ми виграли, я вважаю, що обидві команди продемонстрували хороший футбол", – цитує Бабича офіційний сайт "чайок".