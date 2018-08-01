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Бабич: Маріуполь – не одеська команда, але ми теж "моряки"

17:17 97 Читать на русском
Бабич: Маріуполь – не одеська команда, але ми теж "моряки"
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич надіється на підтримку одеситів у матчі Ліги Європи проти Юргордена.

"Коли постав вибір, в якому місті ми можемо грати, Одеса була номером один. Я сказав хлопцям, що в Одесі вболівальники люблять футбол.

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Так, ми – не одеська команда. Але ми теж "моряки", тому віримо, що нас прийдуть підтримати, а ми своєю грою не підведемо", – сказав Олександр Бабич в ефірі каналу Футбол 1.

Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – Юргорден відбудеться 2 серпня в Одесі, початок о 20:00. Перший матч у Швеції завершився внічию 1:1.

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Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

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Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Юргорден
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