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Бабич: Криза Динамо – надто голосно сказано

19:55 936 Читать на русском
Бабич: Криза Динамо – надто голосно сказано
Олександр Бабич / фото із соцмереж

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями напередодні перенесеного матчу 4-го туру УПЛ проти Динамо.

 

"Хочемо зіграти організовано. У нас уже були такі поєдинки в цьому сезоні – перший з АЗ, недавній з Зорею. Потрібно тільки додати агресії в атаці. Наш футбол, швидше за все, буде більше оборонний, але контратакувальний.

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Криза Динамо – надто голосно сказано. Киянам дуже не вистачало реалізації. Можливо, через це з'явилися якісь проблеми психологічного плану. Але Динамо виграло два останні матчі, а в Полтаві забило п'ять м'ячів.

І не будемо забувати, що у нашого суперника гравців – на два склади. А у нас дискваліфікований Федорчук, травмовані Фомін і Кулаков, не відновився Танковський.

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Працюємо з хорошим настроєм. Якщо думати не про результат, а про гру, буде і результат. Ми хочемо не пропустити і забити. З такою щільністю команд в турнірній таблиці будь-яке набране очко важливе", – цитує Бабича UA-Футбол.

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Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Динамо Маріуполь Маріуполь
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